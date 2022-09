SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As cantoras Anitta, de 29, e Ludmilla, de 27, não comparecerem ao evento "Brasil da Esperança", na tarde desta segunda-feira (26), em apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciáveis de 2022.

O evento realizado no Anhembi, em São Paulo, conta com a presença de figurões da política e famosos, como o humorista Paulo Vieira, as cantoras Pabllo Vittar e Daniela Mercury, os ex-BBBs João Luiz e Thelma Assis, manifestando apoio para Lula vencer as eleições do dia 2 de outubro sem necessidade de segundo turno.

A ausência das cantoras é sentida por fazerem uma frente durante o período de campanha das eleições presidenciáveis incentivando artistas a saírem do muro e se manifestarem politicamente.

Nas redes sociais, os fãs das artistas ficaram questionando o que causou a falta de ambas no evento. Afinal, faltam poucos dias para as eleições no país.

APOIO DAS CANTORAS A LULA

Em julho, Anitta usou seu perfil no Twitter para anunciar que não é uma leitora do PT, mas votará em Lula para derrotar Lorde Voldemort --apelido do vilão da saga "Harry Potter" dada ao candidato Jair Bolsonaro (PL).A partir deste momento eu sou Lula primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições. E para os soldadinhos do Voldemort que vieram falar "vai lá defender ex presidiário". Pois é, ex presidiário? Então sim porque ex-presidiário também é gente, e uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro dê oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas, terem a oportunidade de mudar de vida e se reinserir na sociedade diminuindo a reincidência criminal", escreveu Anitta nas redes sociais.

Em março, Ludmilla participou de um evento de Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro, e ganhou um post do ex-presidente nas redes sociais.

Em seu perfil do Twitter, Lula celebrou o encontro com a dona do hit "Socadona". "Um prazer conhecer a talentosa Ludmilla ontem no Rio", escreveu ele na legenda. A cantora respondeu o tweet com emojis de coração e foguetes.

A reportagem procurou as assessorias de Anitta e Ludmilla para entender o motivo da ausência no evento de Lula, mas não tivemos uma resposta até a publicação do texto. Há expectativa de ambas as artistas terem gravado um vídeo para exibição no evento. O espaço segue aberto para manifestação delas.