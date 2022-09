SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Valesca Popozuda disse que não entende como alguém ainda pode considerar votar em Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, a menos de uma semana das eleições. "Com o governo que a gente está vivendo, a pessoa ainda vai pensar em votar nesse candidato aí?"

A funkeira esteve no evento da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, o PT, nesta segunda-feira (26) em São Paulo. Autora do funk "Funk do Lula", de 2008, a cantora disse que quem é pobre como ela entende o discurso do petista.

"Quando ele diz que o pobre vai comer churrasquinho, é muito mais que isso o que ele está falando. Ele fala da educação, do que ele pode fazer para as pessoas que estão sofrendo na pele", afirmou. "Quem tem dinheiro não está sofrendo na pele. Os pobres estão sofrendo na pele. O pobre entende."

Valesca ainda se lembrou de quando conheceu o ex-presidente, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, episódio que retratou em "Funk do Lula".

"Foi quando ele voltou ao Complexo do Alemão para inaugurar obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que eu tive a ideia. Foi um sucesso, e agora viralizou de novo. Na época não foi para streaming e nem redes sociais."

Valesca ainda recordou de quando posou nua para a revista Playboy, em 2009, e em uma das fotos surgiu admirando um retrato de Lula na cama. Hoje, diz, seus fãs pedem que ela cante a música do petista nos shows.