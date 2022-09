SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos nomes a desfilar no tapete vermelho do ato em apoio ao candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, o PT, nesta segunda-feira (26) em São Paulo, foi o da cantora Daniela Mercury.

Mercury disse acreditar que Lula é o único candidato destas eleições capaz de resolver os problemas do país. Ela afirmou ter grandes expectativas, caso o petista seja eleito, para a área da cultura, já que o governo do presidente Jair Bolsonaro paralisou a pasta, em suas palavras.

"Independente de gostar de Ciro Gomes ou de qualquer outro candidato de uma terceira via, que é inviável, a gente tem que votar no Lula", afirmou Mercury em entrevista à Folha.

A cantora, que estava vestida de vermelho, também foi uma das convidadas a subir ao palco do evento, onde fez um discurso em apoio à democracia e dizendo que viveu durante a ditadura militar.

Ela disse que, apesar de ser conhecida por espalhar alegria nos seus shows, tem enfrentado uma tristeza constante nos últimos anos, desde o impeachment de Dilma Rousseff, do PT, em 2016.

A cantora também cutucou Bolsonaro ao citar os milhões de brasileiros que passam fome no país, dado contestado pelo presidente.

Mercury terminou seu discurso desejando a todos "um feliz 2 de outubro", em referência à data da eleição.