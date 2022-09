SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funkeira Valesca Popozuda falou sobre a importância dos artistas do funk se posicionarem politicamente diante do atual governo. A afirmação foi feita nos bastidores do evento festivo promovido pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (26), São Paulo.

A cantora afirmou que é uma mulher nascida e criada na periferia como os outros cantores de funk e é dessa cultura que todos tiram o seu sustento. "A gente tem que buscar se posicionar, não dá para ficar em cima do muro e deixar passar batido até porque quem sofre somos nós", afirmou.

Apesar de famosa, a funkeira disse que não é rica e trabalha para garantir seu sustento. Ela destacou que não está no evento da campanha de Lula para passar glamour ou dar pinta. "Eu vim aqui dizer que eu estou junto com ele como eu disse lá atrás em 2002", enfatizou.

Animada com a candidatura de Lula, Valesca posou para fotos empinando o popozão em frente a uma imagem de papelão em tamanho real do petista. Ela também cantou um trecho do "Funk do Lula" que fez em 2008 quando conheceu o petista no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. "O Lula é do povo escuta o que ele diz, favela tem muita gente que só quer ser feliz", cantarolou a funkeira.