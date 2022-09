SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico Thales Bretas e seu namorado, o cantor Silva, foram juntos ao evento da campanha do ex-presidente Lula (PT) que reúne artistas, intelectuais e políticos no Anhembi, em São Paulo, no início da noite desta segunda-feira (26).

O apresentador e humorista Paulo Vieira e a cantora Pabllo Vittar estiveram lá, assim como a cantora Daniela Mercury e sua mulher, a empresária Malu Verçosa, a cantora Margareth Menezes e o influenciador Muka do Space.

Do núcleo político, compareceram a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o deputado federal André Janones (Avante-MG), a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-governador e candidato a senador Márcio França (PSB).

Os advogados Gabriela Araujo e Cristiano Zanin Martins também prestigiaram o evento.