SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e roteirista Maria Bopp, famosa pela personagem Blogueirinha do Fim do Mundo, afirmou que acredita no resgate da cultura em um eventual governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela foi uma das famosas que esteve no evento festivo promovido pela campanha do petista nesta segunda-feira (26), em São Paulo.

Ela falou que no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) as políticas públicas estão todas travadas e paradas. "O governo Bolsonaro só acredita na destruição e a cultura foi uma das maiores vítimas ainda com a pandemia que a gente passou."

Maria disse que começou a trabalhar com o audiovisual e sobreviveu dele durante tanto tempo por causa das políticas públicas do governo Lula e Dilma Rousseff. "Eu acredito na retomada cultura no governo Lula e no resgate das políticas que ele fez."

Sobre os colegas artistas que não se posicionam publicamente, Maria acredita que é medo da repercussão e de virarem um alvo porque os ânimos estão muito exaltados nestas eleições. "A temperatura está muito quente, acho que é medo de perder contrato, enfim, a gente está em um mundo em que isso acontece."