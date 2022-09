SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo contratado da TV Globo, o ator Jean Paulo Campos, de 19 anos, usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (26), para expor que sofreu ataque racista após a publicação de uma foto em que continha montagem de cliques ao lado de outros amigos pretos.

Por meio dos stories, no Instagram, ele compartilhou um print em que um seguidor respondeu sua postagem com diversos emojis de macaco. Ele, no entanto, não exibiu o nome e foto do agressor.

"Nem gosto de ficar postando esse tipo de mensagem que recebo aqui na DM, mas acho que, às vezes, é necessário para abrir o olho da galera aí", escreveu João Paulo Campos.

Em seguida, ele publicou uma selfie com sorriso no rosto avisando que não irá deixar ataque racistas lhe abalarem. "Postei essa foto nova porque quem torce contra vai ter que aturar", destacou.

CHEGADA NA TV GLOBO

Além da denúncia, Jean Paulo Campos acabou com o mistério a cerca de seu futuro profissional e anunciou oficialmente que está contratado pela TV Globo. Ele postou uma foto ao lado da logo do canal e outro clique de seu crachá.

"Obrigado, Deus por essa nova fase", agradeceu o ator.

Nos comentários, amigos e famosos deixaram mensagens de sucesso a Campos em seu novo desafio profissional.

"Você merece muito! Tô sempre na torcida por você, meu garoto", escreveu a atriz Larissa Manoela. "Parabéns", vibrou a ex-BBB Elana Valenaria. "Boa, moleque. Voa", postou o ator Sergio Malheiros.

Jean Paulo Campos fez sucesso atuando na novela infantil "Carrossel" no SBT. No canal, ele também trabalho na trama de "Carinha de Anjo". Ele deixou a emissora do apresentador Silvio Santos após não ter o vínculo renovado em 2017.