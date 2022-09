SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Ruffalo, de 54 anos, se manifestou e declarou o seu apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta segunda-feira (26). O ator assiste a transmissão ao vivo pró-Lula no Anhembi, em São Paulo.

Em uma publicação feita através do Twitter, o astro de Hollywood falou sobre a importância das eleições presidenciais brasileira diante da consequência global ao meio ambiente.

"Hoje [26], humildemente acrescento minha voz para alertar para as consequências globais da eleição brasileira. Você pode assistir minha mensagem e, mais importante, as palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta na transmissão ao vivo de hoje. Lula falará em breve!", escreveu o ator.

Na mesma publicação, Ruffalo disponibilizou o link da transmissão ao vivo do ato pró-Lula. Chamada de "Brasil da Esperança", a live é realizada pela coligação Brasil da Esperança, formada por dez partidos políticos, na tarde desta segunda.

O evento conta com as presenças de figurões da política e muitos famosos declarando apoio ao candidato do PT nas eleições presidenciáveis de 2022.

Nomes como o humorista Paulo Vieira, as cantoras Pabllo Vittar e Daniela Mercury, o ex-BBB João Luiz, entre outros, aproveitaram a passagem pelo tapete vermelho do evento para elencar os motivos para que o ex-presidente possa vencer as eleições pela terceira vez --já venceu em 2002 e 2006.

A Coligação Brasil da Esperança é formada pelas federações FE BRASIL (PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e o Agir.