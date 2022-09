RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A filha de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, passará por uma nova cirurgia nesta terça (27). Esta será a 4ª operação desde o nascimento da bebê no dia 21 de junho, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

Em uma publicação no Instagram, a mulher do ator, Leticia Cazarré, falou da expectativa para a cirurgia da filha hoje, além da coincidência da operação ser realizada na mesma data da beatificação de Dom Álvaro.

"Hoje nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do cone, pelas mãos do dr José Pedro e do dr Rodrigo Freire. Desde o início, quando recebemos o diagnóstico de Anomalia de Ebstein, pedimos ao beato Álvaro del Portillo, sucessor de São Josemaria, que intercedesse pelo milagre da cura total no coração da Maria Guilhermina. Quis nosso Pai do céu que o dia escolhido para a cirurgia fosse justamente a data da Beatificação de Dom Álvaro, 27 de setembro", escreveu ela.

Em outro trecho, ela destacou que a bebê nasceu em uma terça-feira e será curada também no mesmo dia. "Ela nasceu numa terça-feira de manhã e, se Deus quiser, será curada nesta terça-feira de manhã", afirmou.

Leticia falou também desse período de cirurgias, em que precisou se despedir da bebê para que ela fosse encaminhada para a sala de operação. "Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo e passou pela primeira cirurgia. Três vezes nos despedimos dela a caminho do centro cirúrgico. Assim como três são as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo", disse.

No texto, ela também pediu que as pessoas concentrem orações para que a nova cirurgia da filha, a mais importante até aqui, seja um sucesso e ela consiga se recuperar da anomalia.

"É hora de rezar e pedir, pedir muito! Juntem-se a nós nas orações a Dom Álvaro para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito. Que muitas famílias sejam tocadas, muitos corações curados e muitas almas ganhem o céu! Dom Álvaro, rogái por nós. Virgem de Guadalupe, rogái por nós! São Josemaria Escrivá, rogái por nós.Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós", afirmou.

No dia 14 de agosto, Dia dos Pais, Juliano fez um post no Instagram afirmando que a filha, Maria Guilhermina, passaria por nova cirurgia durante a madrugada daquela data, a terceira até então desde que a bebê nasceu.

"Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo, para passarmos todos juntos o Dia dos Pais e o aniversário do Inácio. Mas quis o bom Deus, em seus insondáveis desígnios, que as coisas se dessem de modo diferente. Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada", escreveu Cazarré.

"A cirurgia deu certo, graças a Deus e à equipe da Beneficência Portuguesa, em especial o doutor Rodrigo Freire. Guilhermina está bem, sedada, e os primeiros exames são bastante positivos", completou o ator.

Além de Maria Guilhermina, os quatro também são pais de, Vicente, de 12, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 1.