SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Condenado a prisão perpétua depois de matar a própria mãe, o ator Ryan Grantham, 24, teme ser violentado e agredido na cadeia. É isso o que disse Chris Johnson, o advogado do ator de "Riverdale", ao TMZ.

Segundo Johnson, o fato de o rapaz ser magro e medir apenas 1,60 metro o deixa com cara de menino e isso poderia fazer com que seja "física, psicológica e sexualmente intimidado" se estiver preso em uma prisão de segurança máxima.

A ideia da defesa é convencer o juiz a transferir o ator a uma penitenciária de segurança média, mas isso depende de uma burocracia. Enquanto essa decisão não acontece, ele segue detido em um centro prisional.

Para chegar à pena de prisão perpétua, a juíza Kathleen Ker levou em conta diversos detalhes do crime, que ela chamou de trágico e comovente. O caso ocorreu no dia 31 de março de 2020, quando o ator tinha 21 anos. Na ocasião, a mãe, Barbara Waite, estava tocando piando em casa quando Ryan atirou com um rifle na nuca dela.

Um vídeo feito pelo ator pouco tempo depois do crime foi mostrado no tribunal. Nas imagens, ele mostra o corpo da mãe e confessa tê-la matado. Depois disso, ele teria pego dinheiro, comprado maconha, feito alguns explosivos de coquetel molotov e ido ver Netflix.

Ele acabou indo direto para uma delegacia confessar que havia tirado a vida de Barbara. Antes, porém, cogitou fazer um massacre na ponte Lions Gate de Vancouver ou na Simon Fraser University, onde era estudante.