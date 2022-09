SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 1962, Barbra Streisand ainda era uma jovem cantora desconhecida do grande público que tentava a sorte se apresentando em pequenas casas de shows e boates da vida noturna de Nova York. Uma delas, a Bon Soir, no Greenwich Village, foi o espaço em que a artista embalou uma temporada de sucesso que chamou a atenção da crítica e da indústria do disco.

Realizadas ao longo do mês de novembro daquele ano, as apresentações foram registradas para dar origem ao primeiro álbum da cantora, mas os fonogramas foram descartados pela gravadora Columbia, e um novo projeto foi iniciado com o mesmo repertório, porém gravado em estúdio.

Intitulado "The Barbra Streisand Album", o disco lançado em 1963 alçou a artista ao estrelato e foi o primeiro passo de uma carreira que, em 1968, lhe renderia um Oscar e o título de uma das maiores vendedoras de discos dos Estados Unidos.

Preservadas no acervo pessoal da artista, as gravações da temporada na boate nova-iorquina chegam ao disco com a edição "Barbra Streisand - Live at the Bon Soir", que expande o repertório do álbum de 1963 com o total de 24 canções.

Estão no repertório clássicos como "Cry me a River", "Bewitched, Bothered and Bewildered" e "Happy Days are Here Again", além de temas raros, como "Come to the Supermarket (In Old Pequim)". O álbum está disponível nas plataformas digitais.