SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confinado em A Fazenda 14 (Record), Tiago Ramos negou, em conversa com outros peões, que o conturbado namoro dele com Nadine Santos, mãe de Neymar, tenha sido por interesse.

"Pensavam que eu estava [por interesse], mas não, eu sou muito humilde. Eu não tinha interesse. O meu interesse era na mulher [Nadine], por ter um sentimento por ela, que eu ainda tenho, mas como amigo", começou o modelo.

Segundo ele, a pressão vinha de todos os lados. "As pessoas queriam que eu provasse que eu não era interesseiro, falaram que eu batia na mulher. Pelo amor de Deus, cara. Imagina o tanto de coisa pesada que foi para cima de mim", emendou.

Tiago encerrou o raciocínio lembrando que houve muita crítica por parte da imprensa e que isso atrapalhou. "Inventar coisas ao seu respeito me prejudicou na minha vida profissional e no meu relacionamento. Agora eu tenho que contornar tudo", concluiu.

TÉRMINO DO NAMORO

Uma das últimas confusões antes do fim do namoro entre o modelo e Nadine aconteceu na noite do dia 2 de junho de 202o, quando Ramos feriu o braço após dar um soco em uma vidraça no apartamento em que estava com a então namorada em Santos, litoral de São Paulo. Ele teria levado 12 pontos por causa do acidente.

Moradores vizinhos disseram que escutaram gritos vindos da cobertura onde morava Nadine, o que sinalizaria uma briga entre o casal. A assessoria de Neymar informou, porém, que o que aconteceu foi um acidente doméstico. Dias depois, ambos prestaram depoimento à Polícia de Santos sobre o caso.

Desde que começaram a namorar, muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno de Tiago Ramos. Entre elas, a de que ele teria feito parte de um trisal com dois homens, teria namorado o cozinheiro de Neymar e transado com uma empregada idosa. Em abril daquele ano, Tiago Ramos também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens, era possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho.