SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel divulgou nesta terça-feira (27) um vídeo em que declara apoio ao ex-presidente Lula (PT) nas eleições deste ano.

Ela aprece usando um casaco vermelho e faz o sinal de "L" com as mãos. "Primeiro turno. Amor, respeito e democracia", escreveu.

Xuxa se une a uma série de artistas e celebridades que declararam voto ao petista nas últimas semanas.

Na segunda (6), o cantor Caetano Veloso intensificou a campanha para que eleitores de Ciro Gomes (PDT) votem útil no candidato do PT e lançou um movimento para "tirar" votos do pedetista.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a campanha de Lula articulou um movimento com artistas para tentar atrair eleitores do pedetista já no primeiro turno, selando a derrota de Jair Bolsonaro (PL). Uma série de vídeos de personalidades em apoio à candidatura de Lula foram divulgados nas redes sociais.

Ciro Gomes tem redobrado os ataques contra Lula, chegando a ser elogiado por ministros de Jair Bolsonaro. Suas falas têm sido usadas em vídeos de propaganda do presidente nas redes sociais.

Na semana passada, o pedetista classificou a campanha pelo voto útil como "fascismo de esquerda". Disse que ela teria o objetivo de "aniquilar alternativas", esvaziando o debate de ideias. E criticou os artistas que a lideram.

Na tarde de segunda, um evento da campanha do ex-presidente reuniu artistas, intelectuais e políticos no Anhembi, em São Paulo.

O apresentador e humorista Paulo Vieira e a cantora Pabllo Vittar estiveram lá, assim como a cantora Daniela Mercury e sua mulher, a empresária Malu Verçosa, a cantora Margareth Menezes e o influenciador Muka do Space.