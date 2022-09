SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O livro "Copo Vazio" (editora Todavia), da escritora e psiquiatra Natalia Timerman, vai virar filme. A produtora Maria Farinha Filmes adquiriu os direitos do romance que fala sobre "ghosting" (quando uma pessoa some de um relacionamento amoroso sem dar qualquer satisfação).

Na história, Mirela é uma mulher bem-sucedida que se apaixona por Pedro e fica desnorteada quando, após três meses juntos, ele desparece da vida dela sem dar explicações.

"Me entusiasma que 'Copo Vazio' se transforme em filme, alcance mais gente e amplie a discussão não só sobre o que é se relacionar em tempos de aplicativo, mas também sobre o lugar do amor no mundo contemporâneo", afirma Natalia.

Ainda não há previsão de quando o filme deve estrear nem quais atores deverão interpretar os personagens. Para Duda Porto de Souza, head de conteúdo da Maria Farinha Filmes, o livro promove um debate importante sobre responsabilidade afetiva, tema que vem sendo discutido nos últimos anos pela sociedade.

"Acreditamos que investir em narrativas como essa contribui com uma mudança de cultura e de imaginário", destaca ela.