SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe George, 9, filho do príncipe William e Kate Middleton , já sabe que é o segundo na linha de sucessão ao trono britânico e ameaçou um colega de escola durante uma briga, de acordo com a escritora Katie Nicholl em seu novo livro "The New Royals".

"George entende que um dia será rei e, quando menino, brigou com amigos na escola, superando seus colegas com a frase matadora: 'Meu pai será rei, então é melhor você tomar cuidado'", disse.

No livro, a escritora Nicholl afirmou que George e seus irmãos, a princesa Charlotte, 7, e o príncipe Louis, 4, estão sendo criados com uma compreensão da monarquia e um "senso de dever".

A autora acrescentou que os duques de Gales estão tentando não sobrecarregar George com muitas responsabilidades cedo demais mesmo ele sabendo que um dia será monarca. "Eles estão criando seus filhos, principalmente o príncipe George, com consciência de quem ele é e do papel que herdará", escreveu Nicholl.

Nicholl também afirmou que Kate Middleton admira as técnicas parentais usadas pelo príncipe Edward e pela condessa de Wessex, que compartilham os filhos Lady Louise Windsor , 18, e James, visconde Severn, 14.

Apesar de seus pais serem membros da realeza, os filhos, que são os netos mais novos da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip , cresceram sem títulos de Sua Alteza Real e longe dos olhos do público.