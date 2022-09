SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e apresentadora Thelma Assis foi vetada pela Globo de apresentar o evento que reuniu artistas e influenciadores em torno da candidatura do ex-presidente Lula nesta segunda.

A médica conhecida como Thelminha, que engatou uma carreira artística após vencer o reality, seria uma das mestres de cerimônias do encontro intitulado Brasil da Esperança, mas foi retirada da programação de última hora. As informações são do site UOL.

Grande vitoriosa do BBB 20, Thelminha é hoje contratada pela Globo e integra programas de variedades como o É de Casa na emissora --que impede que quadros da casa participem de eventos políticos como o de Lula.

Não é de hoje que a apresentadora expressa sua admiração pelo ex-presidente, tendo manifestado vontade de tê-lo em seu programa no YouTube ano passado.

Após ter sido incluída na divulgação do evento em defesa do hoje candidato, a apresentadora foi substituída pela atriz e cantora Thalma de Freitas.

O encontro desta segunda reuniu artistas como Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Emicida, Paulo Miklos, Itamar Vieira Junior e Valesca Popozuda, além de dezenas de influenciadores, em defesa da candidatura do petista.

Os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil tiveram suas participações exibidas no telão do evento.