SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e rendeu memes após declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, na tarde desta terça-feira (27).

Internautas compartilharam no Twitter o vídeo da rainha dos baixinhos e lembraram que faltam cinco dias para o primeiro turno das eleições. "E agora é a Xuxa brilhando com o L de Lula? A vitória vai ser maiúscula no 1º Turno", comentou um usuário.

Uma mulher escreveu na rede social que agora foi a vez da rainha dos baixinhos aderir a campanha do Lula presidente no primeiro turno. "Além da mensagem sobre o voto, tem também a linguagem de sinais, pois ela sempre defendeu a comunicação inclusiva. Te amo em libras, agora é Lula é 13 é do Brasil", escreveu.

"Xuxa acaba de gravar um vídeo fazendo o L de Lula. Depois da Bruna Marquezine alguém adivinha quem a família Bozo vai atacar?", escreveu uma internauta. "Xuxa fez o vídeo do vira voto e o um símbolo de Rock'n Roll no final. Na hora que eu vi, pensei: 'Do jeito que a oposição é alucinada, daqui a pouco sai gente falando que Lula não é de Deus usando esse take da Xuxa'", disse um usuário da rede.

Um usuário da rede social compartilhou um meme com um pôster do filme "Xuxa Contra o Baixo Astral". Na imagem, Xuxa aparece usando uma camiseta com o número 13 de Lula e Bolsonaro mostrando a língua como o baixo astral.

Fãs da rainha dos baixinhos disseram que ela vai chegar na sua famosa nave na posse de Lula. Outros lembraram de trechos de música da rainha dos baixinhos, como "Arco-Íris" que diz: "O vermelho pra completar meu arco-íris no ar."