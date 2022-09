RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Antes de morrer no dia 8 de setembro, Elizabeth 2ª fez um pedido. O último desejo da rainha era que as brigas envolvendo o príncipe Harry e o restante da família real chegassem ao fim. Quem revelou a vontade da monarca foi o historiador e especialista dos Windsor, Robert Hardman em entrevista à revista People.

Segundo Robert, Elizabeth queria que Harry se reconciliasse com o pai, o Rei Charles III, e o irmão, o Príncipe William. Ela também desejava que a relação entre os parentes fosse mais saudável com Meghan Markle, a mulher do caçula de Diana e Charles. O historiador revelou que a rainha era o principal canal entre Windsor e a Califórnia. "Ela sabia que os conflitos e queria ver sua família feliz", disse a publicação.

Vale lembrar que Harry foi sozinho para Balmoral, na Escócia, para se despedir de sua avó. De acordo com The Sun, ele foi informado por seu pai, Charles, que Meghan Markle, não deveria acompanhá-lo na ocasião. O rei alegou que Kate Middleton não iria e que o encontro deveria ser limitado à família mais próxima. Ele deixou muito claro para o filho que a atriz não seria bem-vinda no palácio.

Harry e William estão brigando há anos. O relacionamento piorou após a entrevista dos duques de Sussex à apresentadora Oprah Winfrey, em março de 2021, dizendo que a realeza se preocupou com o tom de pele do filho do casal. Harry alegou que seu pai, o rei Charles 3º e William estavam "presos" na família real.