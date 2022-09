SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) não encontrou indícios de alteração visual nos parâmetros físicos da água, como cor e odor, e não houve mortandade de fauna na Cachoeira Queima-Pé, localizada em Tangará da Serra (243 km de Cuiabá). Foi nesse local que houve um chá de revelação cuja água foi tingida de azul.

Segundo o órgão, uma análise laboratorial da água realizada na última segunda (26) não apresentou alteração na qualidade dela. Mesmo assim, um dos responsáveis pelo evento já compareceu na sede da Sema-MT de Tangará da Serra para prestar esclarecimentos e disse que o produto lançado na água foi de autoria de um dos familiares. Essa pessoa já foi encontrada e será autuada.

De acordo com a Sema-MT, houve uma conduta em desacordo com a legislação, já que é infração ambiental lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos. As multas e demais penalidades serão definidas e aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente.

O casal que viralizou com o chá de revelação foi bastante criticado nas redes sociais pelo excesso de criatividade e da falta de bom senso. Para anunciar a espera de um menino, as águas de uma cachoeira foram tingidas de azul pela família dos "grávidos". As imagens causaram revolta nas redes e foram deletadas do Instagram onde originalmente foram publicadas. O evento reuniu cerca de 50 pessoas entre familiares e amigos do casal.