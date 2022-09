RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Linn da Quebrada, 32, não podia estar mais feliz com o resultado de sua cirurgia de feminização, no entanto, a cantora admite que fez o procedimento devido à mudança em si. No processo, a ex-BBB refletiu sobre a força do corpo humano em se curar.

"Eu busquei essa cirurgia não pelo resultado que ela teria, mas pelo encontro com a mudança, pelo desejo de cirurgicamente me modificar. Lógico que nesse processo eu passei por muitas sensações. Inclusive pela sensação de não saber o que eu me tornaria. Mas estou me encontrando comigo e com a surpresa de perceber como o corpo, ele se transforma, como o corpo é potente, como ele é forte, como ele se recupera, como ele inflama para curar", afirmou ela, em entrevista à Quem.

Mesmo que não tenha pensado em qual seria o resultado, Lina afirma estar muito feliz com sua aparência atualmente.

"Lógico que mexe com a nossa autoestima. Não acho que tenha algo que envolva o nosso corpo que não vá mexer com a nossa autoestima de alguma maneira. Que não vá modificar o modo como a gente se olha no espelho. De feia não podem mais me chamar. Eu queria ficar bonita, mas fiquei maravilhosa", comemorou, por fim.

A CIRURGIA

Linn da Quebrada surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos do pós-operatório de uma cirurgia no rosto.

Em contato com a reportagem, a equipe da artista relatou que ela realizou uma cirurgia plástica de afirmação de gênero no rosto.

A cirurgia de afirmação de gênero é realizada em homens e mulheres transgênero para deixar os traços do rosto com os quais mais se identificam.

Segundo o Viva Bem, do UOL, são em torno de 12 procedimentos disponíveis que contemplam alterar as características faciais, como projetar as maçãs do rosto e os lábios, suavizar o contorno da testa e das têmporas, alterar a projeção e o contorno do nariz, até a reduzir o pomo de adão -cartilagem tireóidea acentuada-, no caso das mulheres trans que desejam suavizar os contornos masculinos.