SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt está com novo affair. Pelo menos é o que apontam sites de notícia americanos. O ator de 58 anos estaria "passando muito tempo" com a modelo Emily Ratajkowski, 31. Fontes disseram à revista People, no entanto, que "os amigos não têm certeza se é sério" e que os dois "não parecem estar 'namorando' formalmente".

Pitt se separou de Angelina Jolie, 47, em 2016 e desde então não teve nenhum namoro sério, apesar de boatos de outros affairs, como com a modelo Nicole Poturalski. Ele e Jolie, que têm seis filhos, ainda se enfrenta na Justiça por causa de disputas em torno de um vinhedo adquirido pelos artistas enquanto estavam juntos. Angelina vendeu sua parte a um concorrente, mas a venda é contestada por Pitt.

Apesar das questões legais, uma pessoa próxima ao ator afirmou à People que ele "está vivendo sua melhor vida". "Brad janta com seus filhos mais novos quando todos estão em Los Angeles. Já que as crianças são mais velhas agora, eles têm sua própria vida e amigos. Brad ainda tem um relacionamento muito bom com eles", disse.

Já Ratajkowski se separou do produtor de cinema Sebastian Bear-McClard em julho, quando ela começou a circular sem aliança. Uma pessoa próxima à modelo disse na ocasião que era uma decisão dela, que entrou com um pedido de divórcio oficialmente no início deste mês. O pedido, no entanto, foi contestado por discordância do casal em relação aos termos da separação.

Ratajkowski ficou famosa ao dançar seminua no clipe de "Blurred Lines", de Robin Thicke, em 2013. No ano passado, ela lançou o livro "My Body", onde refletiu sobre esse trabalho, que na época ela considerou um ato de "empoderamento". "Quer você esteja usando uma burca, quer esteja usando um biquíni, operamos nos limites muito específicos de um mundo capitalista, patriarcal, cisgênero e hétero".