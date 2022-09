SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça (1995-2021), anunciou em seu Instagram o fim da dupla sertaneja com Dom Vittor. Através de um comunicado compartilhado nesta quarta-feira (28), a assessoria do artista afirma que o fim da parceria ocorreu para que ele pudesse tratar de uma depressão e esofagite aguda, desencadeadas por um "luto mal vivido", após a morte de sua irmã e tio.

Marília morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, após um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. Na ocasião, Gustavo também perdeu o tio Abicieli Silveira Dias Filho.

"Há quase dois anos, nascia Dom Vittor & Gustavo, um sonho compartilhado entre os parceiros e Marília Mendonça, que com brilho nos olhos via o irmão seguindo seus passos. Por vontade de Deus, ela não pode ver Gustavo e o seu parceiro no palco. Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim."

O texto explica que o pouco tempo para vivenciar o luto após a perda da irmã e do tio desencadearam depressão e uma esofagite aguda, e, para não prejudicar o parceiro Dom Vittor, decidiu não seguir com a dupla que se iniciou há cerca de dois anos.

"Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo", completa Gustavo no comunicado.

O texto ainda informa que Dom Vittor seguirá a carreira artística e que pretende apoiar o amigo. "Os dois agradecem do fundo do coração todo apoio que receberam dos fãs, da classe artística e da mídia, mas entendem ser este o momento para encerrar o ciclo."