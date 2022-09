SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gloria Perez, 73, precisava de uma delegada e de um advogado na trama de sua nova novela, "Travessia", que ocupará a faixa das 21h na Globo. Em vez de criar personagens do zero, resolveu trazer de volta uma dupla querida do público de outra trama, realizada há 10 anos.

O relacionamento cheio de idas e vindas de Helô e Stenio foi uma das poucas coisas que funcionou em "Salve Jorge" (2012). A trama, que sucedeu o sucesso "Avenida Brasil", sofreu rejeição e amargou a pior audiência de uma novela da faixa das 21h na Globo até então.

Mesmo assim, o casal vivido por Giovanna Antonelli, 46, e Alexandre Nero, 52, caiu nas graças do público. A química dos dois atores era inegável e o fato de os personagens viverem às turras divertia a platéia, assim como a empregada Creusa, vivida por Luci Pereira, 62, que tentava juntá-los sem que eles percebessem.

Pereira também estará de volta em "Travessia". Na trama, ela será a madrinha de Brisa (Lucy Alves), a protagonista que acaba sendo vítima de uma deepfake e sendo confundida com uma criminosa. É por isso que Creusa voltará a fazer contato com "Donelô", como se refere à ex-patroa, para que ela lhe ajude -nesse meio tempo, a delegada fez uma especialização em crimes digitais.

"Eu acho que, de certa forma, a volta dos personagens deve fazer parte dessa nostalgia do público", admite a autora em bate-papo com a imprensa. "É obvio que a volta do casal foi pensada também por isso, porque o público não esqueceu e pede sempre eles de volta. E nessa novela cabia perfeitamente."

Ela antecipa que, mesmo com a volta do trio, haverá mudanças tanto relativas ao perfil dos personagens, que evoluiu nessa década em que permaneceram longe do público, quanto na participação deles na trama. "Em 'Salve Jorge', o casal ficava muito restrito à relação deles, nessa novela estão absolutamente inseridos na história central", adianta. "Então, a parte profissional vem tão forte quanto a afetiva."

Giovanna Antonelli diz que os personagens voltam mais maduros, assim como seus intérpretes. "Não somos mais as mesmas pessoas, mas a história que a Gloria resolveu contar é a dessas personagens, então tentamos trazer elas de volta ao máximo", afirma.

A atriz conta que reassistiu a diversas cenas de "Salve Jorge" durante a preparação e elogia a ideia de trazer de volta os personagens. "Esse crossover já aconteceu pelo mundo e merecia espaço maior nas novelas brasileiras", avalia.

Ela diz ainda que, apesar de ser uma personagem que já conhece, está aberta a experimentar em cena. "Eu nunca acho que em time não se mexe, porque a vida está em movimento e sou uma pessoa elástica", reflete. "A gente vai criar muitas coisas nessa caminhada, às vezes vai criar coisas diferentes das que fizemos antes."

Alexandre Nero concorda com a colega e adianta que o casal começará a nova trama separado, apesar de terem terminado a novela anterior juntos. "Basicamente, felicidade não funciona em novela", brinca. "Tem que ter conflitos. Inteligentemente, a Gloria começou com eles separados, como era antes. Aquela coisa típica deles, de gato e rato."

Para o ator, a separação não partiu de seu personagem. "Pelo Stenio, não teria o divórcio, então ele é um homem solitário; quando está sozinho no apartamento dele, tem uma solidão profunda", afirma. "Dez anos depois, ele começa a ver que está envelhecendo, a vida começa a ficar um pouco mais pesada e complexa que a de um garoto de 35. O personagem volta ainda mais rico."

Perguntado se tem outros personagens que gostaria de revisitar, ele é taxativo. "Acho que eu tenho vontade de fazer vários personagens de novo, menos o Comendador, porque não precisa", diz sobre o protagonista de "Império" (Globo, 2014). "O Stenio é uma coisa curiosa porque podemos investigar essa passagem de tempo."

Luci Pereira, que volta à personagem Creusa, completa o trio. Ela comemorou ao saber que a personagem agora vai ganhar novos contornos, atuando como influenciadora digital. Segundo Gloria Perez, ela vai fazer sucesso na internet dando receitas do Maranhão.

"Foi um presente voltar com essa personagem, uma surpresa muito grande", afirma. "Estava gravando com a Giovanna as nossas primeiras cenas [juntas] e parecia que eu não tinha saído dessa personagem de 10 anos atrás."

Claro que o fato de ainda ser lembrada frequentemente pela personagem ajuda. "Na rua em que eu moro, ninguém me chama de Luci, é 'Donelô', porque marcou muito", conta. "As pessoas não esquecem. Elas me perguntam da vida de Giovanna e de Nero, da vida particular dos dois inclusive (risos). E eu tenho uma prima perua que comprou muita coisa e até hoje se veste igual à Helô. Helô nunca saiu de moda!"