SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Ye, mais conhecido como Kanye West, 45, surpreendeu fãs e internautas brasileiros ao compartilhar fotos da atriz Bruna Marquezine, 27, em seus Stories do Instagram, na manhã desta quarta-feira (28).

Nas imagens, Bruna aparece usando um vestido exclusivo da Burberry, totalmente transparente, que deixou sua lingerie à mostra. Ele já havia elogiado a artista brasileira ao encontrá-la no desfile da grife britânica, realizado em Londres, na última segunda-feira (26).

Segundo a Vogue Brasil, ao encontrar Marquezine no desfile, o rapper teria elogiado a escolha do visual. "Seu vestido é lindo", disse West. O look também foi assunto no Brasil, após a primeira-dama, Michele Bolsonaro, comentar uma foto do vestido da atriz dizendo que ela "gosta de ser feia e vulgar".

Além de Michelle, a atriz Myriam Rios, 63, também reprovou o visual de Marquezine. "Muito feio", disse. Outros famosos, no entanto, elogiaram o look. "Belíssima", afirmou a cantora Pabllo Vitar. "Brocou", disse a atriz Fernanda Souza. "Pelo amor de Deus", comentou a cantora Priscilla Alcântara.

Após o comentário da primeira-dama, Marquezine retuitou uma publicação de uma internauta sobre a investigação da Polícia Federal em torno de transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República. "Mas que vulgar isso aqui, hein Micheque!", provocava a publicação.