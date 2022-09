SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira, Paolla Oliveira, 40 anos, declarou que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições, que ocorre no próximo domingo. A atriz afirmou que escolheu o candidato por ser a favor da mudança no Planalto.

"Voto Lula no domingo, dia 2 de outubro. Hoje, venho aqui me colocar a favor da mudança. A favor de uma ruptura que é urgente desse período de terror, retrocesso e medo", escreveu a artista no Twitter.

Paolla destacou que sempre foi contra o governo de Jair Bolsonaro e já não concordava com seus preconceitos e intolerâncias, proferidos enquanto ocupava o cargo de deputado.

A global justificou seu voto em Lula como um ato de "esperança", afirmando que prefere votar no candidato com maior chance de vencer Bolsonaro nas eleições e espera que o resultado venha já no primeiro turno.