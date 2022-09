SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, Hailey Bieber, 25 anos, comentou abertamente sobre sua vida sexual com o marido e cantor Justin Bieber, 28. Dentre os temas, contou sobre posições, fetiches e horário de intimidade.

Logo no início, a modelo confessou que o casal não tem interesse em investir no sexo a três. Segundo a estrela, acredita que não funcionaria e não se sentiria confortável com a situação, por mais que confiem um no outro."Trabalhamos muito para estar no espaço em que estamos agora e confiar um no outro, e há uma confiança e um vínculo tão bonitos, acho que não seria algo que eu me sentiria confortável", destacou.

Embora não recuse o prazer matinal, a influenciadora disse que a dupla prefere fazer sexo à noite. Além disso, comentou que sua posição favorita é o "estilo cachorrinho", mas sempre gosta de testar outras posições.

À vontade, Hailey Bieber até tratou sobre o casamento com o cantor e as polêmicas com o término do namoro com Selena Gomes. Conforme a modelo, os dois não estavam mais juntos e ela não se casaria com o famoso se ainda tivesse pendências com a atriz.