SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Verão de Salvador anunciou nesta quarta-feira as atrações de sua próxima edição, que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023. O evento tem na escalação nomes como Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Pitty, Ludmilla, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, entre outros.

O festival, que acontece desde 1999, retorna ao seu espaço original, o Parque de Exposições de Salvador, onde ficou por 17 anos. A edição de 2023 do evento também marca o retorno do Festival de Verão após três anos, já que sua edição de 2020 foi suspensa devido à pandemia de Covid-19.

Com direção artística de Zé Ricardo --curador responsável pelo palco Sunset do Rock in Rio--, o festival contará apenas com shows exclusivos, marcados por encontros. Nenhum dos artistas vai se apresentar sozinho no palco nem levar à Bahia um show que já apresentaram em turnês independentes.

Serão 16 shows, divididos em dois palcos, com encontros entre Gilberto Gil e Caetano Veloso, Criolo e Ney Matogrosso, Ludmilla e Gloria Groove, Saulo e Marina Sena, Jão e Pitty, BaianaSystem e Olodum, Carlinhos Brown com Duda Beat e Àttooxxá, Ivete Sangalo e Luedji Luna, Margareth Menezes com Majur e Larissa Luz, Orochi e Djonga, Filipe Ret e Caio Lucas, Ferrugem e Xande de Pilares.

Alguns nomes que se apresentarão no Festival de Verão ainda tiveram os parceiros com quem dividirão suas apresentações revelados. São os casos de Xamã, Luísa Sonza, Bell Marques e Leo Santana.

Os ingressos para o festival começam a ser vendidos em 5 de outubro.