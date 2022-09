SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo Nang Mwe San foi condenada a seis anos de prisão por ter publicado fotos no site de conteúdo adulto OnlyFans. No Tribunal Prisional de Insein, em Mianmar, a modelo foi julgada e condenada pelos militares por "prejudicar a cultura e a dignidade" do país.

Conforme informações da BBC, o julgamento foi pautado pela lei marcial, instaurada desde que os militares aplicaram um golpe de estado na região. Seguindo a legislação vigente, cabe aos funcionários julgar o caso, sem a presença de um advogado para a defesa da vítima.

Com o golpe em Mianmar, Nang Mwe San protestou contra o regime, iniciado em 2021. A famosa está presa desde agosto por fotos e vídeos de nudez no site adulto.

No entanto, Nang Mwe San não foi a única a ser condenada à prisão pela publicação dos conteúdos. Antes dela, Thinzar Wint Kyaw também foi detida por seu material postado no OnlyFans e aguarda, até hoje, o julgamento do seu caso pelos militares.