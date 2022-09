SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vini Buttel é o segundo fazendeiro desta temporada de A Fazenda 14 (Record). Ela derrotou Ingrid Ohara e Rosi Ribeiro na Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (28). As duas peoas agora enfrentam Deborah Albuquerque na berlinda, que não participou da prova após receber veto de Rosi.

A prova exigiu muito memória, estratégia e sorte dos peões para chegar ao chapéu do fazendeiro no centro de um tabuleiro. Eles tinham três caminhos possíveis que levavam ao centro do tabuleiro, mas havia pisos falsos e quem pisasse neles afundava e tinha que recomeçar o trajeto do início.

Vini levou a melhor na prova e ficou com o posto de fazendeiro da semana. Após vencer a prova, ele segurou Rosi no colo e começou a pular no tabuleiro até os dois caírem no chão rindo. Ingrid não cumprimentou o peão pela vitória na prova.

Na sede, Deolane, Lucas e Tiago foram os primeiros peões a cumprimentar o novo fazendeiro. Rosi foi consolada por Bárbara, Moranguinho, Shayan, André e Iran. Vini recebeu o chapéu do desafeto Shaya, que o havia a roça.

Antes de chamar os peões para pedir votos, Galisteu pediu um VAR da prova após internautas acusarem o Vini de ter cometido infração ao ajudar Rosi que caiu durante a prova ao afundar em um dos pisos falsos. A apresentadora mostrou que ele não pisou nas casas do tabuleiro.