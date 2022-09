SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Tatiana dos Santos Lourenço, 43, mais conhecida por seu nome artístico Tati Quebra Barraco, comentou sobre as eleições -que terão seu 1º turno no próximo domingo (2)- em seu Twitter e sugeriu horários para eleitores de cada candidato irem às urnas.

"Para evitar briga nessas eleições! Quem vota no Ciro vai votar às 12h, quem vota no Lula vai às 13h e quem vota no Bolsonaro vai 22h!", escreveu a ex-Fazenda, fazendo referência ao número do partido de cada um dos candidatos à Presidência.

"Assim todo mundo fica seguro e a gente evita tumultos e brigas por política", completou. Nos comentários, fãs e internautas se divertiram com o "mecanismo" criado pela artista. "Perfeita", escreveu uma. "Boa Tati", disse outro. "Eu amei", pontuou ainda um terceiro.

Com as eleições se aproximando, diversos famosos já declararam seus votos para o 1º turno. Nomes como Paulo Ricardo, Xuxa Meneghel, Junno Andrade, Bruna Marquezine e outros demonstraram apoio à Luís Inácio Lula da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Já nomes como Zezé di Camargo, Sérgio Reis, Gusttavo Lima e Bruno, da dupla com Marrone, afirmaram que irão votar em Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL). Outros como Patrícia Pillar declararam voto em Ciro Gomes, candidato pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).