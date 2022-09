SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e modelo Khloé Kardashian, 38, revelou que seu ex-namorado, o jogador de basquete Tristan Thompson, 31, a pediu em casamento há mais de um ano. Em conversa com Kim Kardashian, a socialite contou que rejeitou o pedido e optou por não dizer para ninguém da família.

Khloé contou que decidiu não aceitar o pedido pois queria "ter orgulho de dizer que estou noiva de alguém". "Por isso que eu disse: 'Não estou confortável em aceitar isso agora, porque não estou animada para contar à minha família'. Por mais doloroso que tenha sido para ele ouvir, era a verdade."

Antes, Kim havia falado que Thompson revelou ter feito a proposta para Khloé em um telefonema. "'Ei , eu nunca ouvi nada de Khloé. Você propôs?'. E ele disse: 'Sim, eu fiz em dezembro.' Oh meu Deus, ela não nos contou!", relembrou, em um trecho de "The Kardashians" (Star+) reproduzido pela People.

Khloé e Thompson começaram a namorar em 2016 e se separaram em 2021. O relacionamento dos dois foi marcado por polêmicas envolvendo casos de infidelidade por parte do atleta. No fim do ano passado, ele chegou a engravidar outra mulher enquanto os dois ainda estavam juntos.

A separação de Khloé com o atleta aconteceu depois de a socialite descobrir que Tristan a traiu, mais uma vez, com o agravante da amante desta vez ser Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner (meia-irmã da Kardashian).

O ex-casal tem dois filhos, True Thompson, de 4 anos de idade, e um bebê que nasceu via barriga de aluguel, em agosto deste ano. A decisão de terem mais um filho teria sido tomada antes da separação oficial dos dois.

Khloé também afirmou que as ações de Thompson impactaram em sua saúde mental. "Passar pelo que passei foi Tristan foi incrivelmente difícil. A parte mais difícil de tudo isso é treinar para não amar alguém. Essa foi minha vida por seis anos. E não éramos apenas um casal, éramos genuinamente melhores amigos", afirmou a socialite.