SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix tirou a série "Dahmer: Um Canibal Americano" da sua categoria de produções "LGBTQ" após receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais. A produção conta a história do assassino em série Jeffrey Dahmer, que matou 17 homens e ficou conhecido por cometer necrofilia e canibalismo com os corpos das vítimas.

Há várias reclamações espalhadas pela internet sobre a decisão da empresa de colocar a série entre outras produções de temática LGBTQIA+. No Brasil, "Dahmer" tem também as classificações "sinistros" e "sombrios", e é catalogada como uma série do gênero "terror".

A escolha da Netflix teria sido feita porque Dahmer se identificava como gay na vida real. Apesar disso, parte do público achou que não faria bem à imagem da comunidade LGBTQIA+ ser relacionada ao assassino e ajudaria a reforçar preconceitos.

"A Netflix colocou 'Dahmer' na categoria LGBT, eles amam trollar", postou uma pessoa no Twitter. "Imagina clicar na categoria LGBTQ e é isso o que você recebe", outro usuário comentou.

Depois das críticas, o gigante do streaming voltou atrás da decisão e retirou a classificação. Há quem tenha discordado da mudança. "Me desculpa, mas a comunidade não é só feita de gente fofinha e sonhadora como em 'Heartstopper'", diz um tuíte postado no último sábado (24). Procurada, a Netflix não comentou o assunto até a publicação deste texto.

Apesar do burburinho, "Dahmer: Um Canibal Americano" tem feito sucesso. No Brasil, está em 1º lugar entre as séries mais assistidas. Conheça títulos semelhantes aqui.