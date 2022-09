SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ânimos estão exaltados entre os participantes de A Fazenda 14 (Record). Nesta quinta-feira (29), o modelo Vini Büttel jogou uma maleta de maquiagem da influenciadora digital Ingrid Ohara no lixo, para se vingar do saco de esterco que ela havia derramado em cima de suas coisas.

"Vai tirar minha maquiagem agora? Você é quem?", questionou a peoa. "Eu sou o escroto", respondeu o Fazendeiro da Semana.

Durante a madrugada, Ingrid se irritou por ter perdido a prova do fazendeiro para o colega e por estar disputando a roça com Deborah Albuquerque e com Rosiane Pinheiro. Ela pegou um saco de cocô de cavalo na baia e se dirigiu até o quarto, onde despejou o conteúdo sobre os pertences de Vini.

"Que isso, menina?", perguntou Pelé Milflows. "Ele só fala bosta, só quero que ele coma bosta de volta", respondeu a peoa.

Vini não estava no quarto quando o fato ocorreu, mas ao ficar sabendo bateu boca com a influenciadora. "Você não aguenta a pressão, é uma fedelha", disparou ele. "E você, que não sabe nem fazer um jogo e ficou atrás de mim o tempo todo?", rebateu Ingrid.

Objetos de outros peões, como André Marinho, Lucas Santos e Shayan Haghbin, também foram atingidos. Pela manhã, Ingrid chegou a se desculpar com os colegas, mas não incluiu Vini no pedido.