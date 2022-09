SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo domingo, dia 2, ocorre o primeiro turno das eleições para a Presidência deste ano, em uma das votações mais polarizadas na história da democracia no Brasil. Na liderança das pesquisas estão hoje Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição.

Além dos debates, diferentes filmes e documentários sobre os dois candidatos são opções para conhecer mais sobre a vida e o trabalho de ambos.

Além disso, produções como "Democracia em Vertigem" narram, de forma geral, as transformações pelas quais o país passou nos últimos anos, incorporando as influências dos dois governos nesse cenário.

Conheça, a seguir, cinco opções sobre os candidatos para ver na internet e em plataformas de streaming.

*

Democracia em Vertigem

O documentário reúne passagens como os protestos de junho de 2013, o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, a prisão do ex-presidente Lula, em 2018, e a vitória de Jair Bolsonaro na Presidência, naquele mesmo ano. Dirigida pela cineasta Petra Costa, a produção foi indicada ao Oscar em 2020.

Brasil, 2019. Direção: Petra Costa. 12 anos. Na Netflix

Entreatos

Dirigido pelo cineasta João Moreira Salles, o documentário acompanha Luiz Inácio Lula da Silva durante 32 dias em sua campanha eleitoral de 2002, mostrando reuniões, debates e comícios nos quais o então candidato participou, antes de ser eleito presidente.

Brasil, 2004. Direção: João Moreira Salles. Livre. No Globoplay

Lula, o Filho do Brasil

O filme de ficção narra a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, papel do ator Rui Ricardo Diaz, desde a infância no interior do Pernambuco até os tempos de militância sindical em São Paulo e sua prisão durante a ditadura militar. O longa do diretor Fábio Barreto foi o escolhido em 2010 para representar o Brasil em uma vaga no Oscar, mas não foi selecionado.

Brasil, 2009. Direção: Fábio Barreto e Marcelo Santiago. Com: Antônio Pitanga, Glória Pires, Rui Ricardo Diaz. 12 anos. No Globoplay

Nem Tudo se Desfaz

A produção de Josias Teófilo, que também dirigiu um filme sobre Olavo de Carvalho, retrata as transformações no Brasil desde 2013 e a ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência. Com depoimentos e imagens de arquivo, o documentário também aborda temas como o surgimento da nova direita, a Lava Jato e a facada sofrida pelo então candidato, em 2018.

Brasil, 2021. Direção: Josias Teófilo. 14 anos. Para compra no site nemtudosedesfaz.com (R$ 29,90)

Quebrando Mitos

Mesmo diretor de "Quebrando o Tabu" e irmão de Luciano Huck, Fernando Grostein Andrade fala sobre a masculinidade de Jair Bolsonaro no documentário. Também são abordadas as consequências da gestão de Bolsonaro no combate à Covid, a preservação do meio ambiente e os ataques à imprensa.

Brasil, 2022. Direção: Fernando Grostein Andrade. 12 anos. Grátis, no site quebrandomitos.com.br