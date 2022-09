SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Anne Barretto desmaiou durante uma transmissão ao vivo da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (29). A jornalista comandava um debate entre os candidatos a governador.

O debate foi interrompido quando ela desabou no chão, causando um grande barulho no estúdio. As câmeras não mostraram o momento da queda, uma vez que estavam focadas no candidato Danilo Cabral (PSB), que estava dando uma réplica a Miguel Coelho (União Brasil).

A jornalista foi atendida às pressas no estúdio e a transmissão ficou fora do ar por cerca de 10 minutos. Ao ser retomado, o debate passou a ser comandado pelo colunista Igor Maciel, do Jornal do Commercio, que pertence ao mesmo grupo da TV Jornal.

Após ganhar repercussão, a emissora se pronunciou sobre o ocorrido. "Durante o debate dos candidatos a governador na TV Jornal, a apresentadora Anne Barretto teve uma indisposição e já foi atendida", diz nota publicada nas redes sociais. "O debate seguiu sendo mediado pelo colunista Igor Maciel. Desejamos pronta recuperação a Anne Barretto."

De acordo com o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, dono da TV Jornal e do Jornal do Commercio, a jornalista teve um mal-estar causado por queda de pressão. Após receber os primeiros socorros ainda na emissora, ela foi levada para o Real Hospital Português, em Recife.

A empresa diz que a apresentadora precisou levar dois pontos no queixo. Após o susto, ela passa bem.