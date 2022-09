SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ser diagnosticada com esclerose múltipla, a atriz Ludmila Dayer, de 39 anos, contou que pensa em remover prótese de silicone para diminuir as inflamações no corpo.

Em live no Instagram nesta quinta-feira (29), ela deu detalhes do tratamento e disse que parou de ingerir carne, ovo, álcool e alimentos com glúten, gordura e cafeína para combater as inflamações e controlar os sintomas da doença.

Após a transmissão, Ludmila postou a live em seu perfil e foi questionada sobre seu silicone. "Lud, você tem silicone? Porque eu estava superinflamada por causa disso. Tirei ano passado e melhorei demais", perguntou uma seguidora.

"Tenho. Às vezes, eu penso que isso também está me causando inflamações. Eu quero muito tirar, mas ainda estou com muito medo da cirurgia, de agulha, de anestesia. Ainda não estou preparada", confessou em resposta.