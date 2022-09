SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, de 36 anos, declarou durante apresentação do seu videocast "Quem Pode, Pod", que comanda ao lado de Fernanda Paes Leme, ser demissexual.

Casada com o ator Bruno Gagliasso, juntos há 12 anos, a apresentadora e também atriz disse que se relacionou com quatro parceiros antes do seu marido, conseguindo só fazer sexo com os homens pelos quais nutria sentimentos.

"Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e... Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências", contou Giovanna.

Antes de entrar em um relacionamento sério, apresentadora afirmou que ouvia sua mãe dizer para aproveitar a vida. "Minha mãe dizia: 'Filha, você tem que curtir, você tem que sair'... Mas a gente é demissexual".