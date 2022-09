SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador digital Carlinhos Maia, de 31 anos, expôs nesta quinta-feira (29) em suas redes sociais qual é o candidato em quem pretende votar nas eleições presidenciais neste domingo. Ele declarou seu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Por favor, não nos decepcione. Eu voto 13", comunicou o marido de Lucas Guimarães em um post no Twitter, onde é acompanhado por quase 3 milhões de seguidores. O texto veio anexo a uma foto do líder do Partido dos Trabalhadores.

O posicionamento político de Carlinhos dividiu opiniões entre seus fãs na plataforma. Uma das que apoiaram o influenciador digital foi a atriz Bruna Marquezine, que já havia declarado voto no mesmo candidato. "Boa, Carlinhos!", parabenizou a estrela da Netflix.

Anteriormente, Carlinhos Maia havia declarado que não pretendia divulgar seu voto para não correr o risco de irritar parte de seu público. No Instagram, ele é assistido por mais de 26 milhões de pessoas e é considerado o brasileiro mais seguido nesta rede.

"Eles tudo doido pra saber em quem eu voto. Digo não, sabe por quê? Pra não perder seguidor. Quem ganhar eu digo que votei. Posso não, vocês são difíceis", declarou o alagoano no início deste mês, ao ser questionado sobre o assunto.