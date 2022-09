RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma Luiza Possi mais pop e ainda flertando com estilos como trap e o rap. Essa é a nova fase da cantora que, ao completar 20 anos de carreira, decidiu trilhar outro caminho que ela mesma classifica como "um caldeirão de gêneros musicais". "São sons que eu escuto, que coloco para ouvir na minha casa e aí decidi que queria aproximá-los do meu trabalho", explica.

Mãe de Lucca e Matteo e casada com o diretor de TV Cris Gomes, Luiza assumiu ao F5 que a maternidade e a pandemia a levaram buscar o "novo", mas ela também se sentiu desafiada pelo tempo. "Fiquei com o violão de aço por anos e mais anos. Foi ótimo. Ok. Só que deu uma cansada e a gente precisa se reinventar. Iria ficar quantos anos mais fazendo as mesmas coisas? A vida é uma só e não vou ter outra chance de arriscar", assume a cantora.

"Agridoce", que chega às plataformas nesta sexta-feira (30), é o nome da primeira faixa do EP que Luiza pretende lançar com oito músicas nas próximas semanas. Esse trabalho é um tipo de aperitivo do álbum -ainda sem nome- que deve chegar ao mercado fonográfico em 2023. Luiza vibra com a canção de abertura do projeto.

"É uma música bem pra cima e tem tudo a ver comigo (risos). Aquela que é doce, mas nem tanto. Aquela que não é sempre fina nem sempre educada", conta a cantora que destaca a participação especial de Lulu Santos. Vale lembrar que o intérprete de "Tudo Bem", "Um Certo Alguém e "Tudo com Você" é cultuado como o "rei do pop" no cenário da MPB. "Ter o Lulu abrindo os trabalhos é incrível", reconhece.

Além de Lulu Santos, Luiza terá outros feats e contou o ponto de partida para as suas escolhas nas parcerias. "Escolhi pessoas que eu escuto em casa ou no carro e pessoas que me inspiram a cantar. Não trabalho para fazer média com ninguém. Aliás, nunca trabalhei, mas já tive que engolir muitas coisas", diz ela sem entrar em detalhes sobre o que teria engolido.

Faltando poucos dias para as eleições 2022, Luiza revelou que votará no candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. "Ele é o cara. O Brasil está em uma situação muito ruim porque a gente se lascou demais nos últimos anos. Tenho esperança de que o ser humano volte a olhar com mais empatia para o próximo e que a miséria não seja mais um assunto falado por aqui".