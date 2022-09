SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lumena Aleluia, 31, se revoltou com um comentário feito por Carol Narizinho, 32, a quem acusou de racismo. A ex-panicat comparou a ex-BBB com Rosiane Pinheiro, 48, atual participante de A Fazenda 14 (Record) ao comentar quem gostaria que fosse eliminada do programa nesta semana.

"Acho que a Lumena que sai nessa roça, né?", escreveu Narizinho nas redes sociais, que errou na previsão, já que a eliminada foi a influenciadora digital Ingrid Ohara, 25. A ex-panicat apagou a publicação, mas seguidores já haviam feito prints e enviado para Lumena.

Pouco tempo depois, a ex-BBB publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o assunto. "Tem gente que faz merda na internet, vê que fez merda, apaga e depois quer sair ilesa. Não vai sair, bebê", avisou Lumena. "Eu estava de boa, mas meu povo, não! O povo, que não solta a minha mão, vê e vem me falar."

"A senhora deveria tomar vergonha na sua cara e parar de comparar duas pessoas totalmente distintas", reclamou. "Você é figura pública, deveria se instruir antes de tecer comentários racistas, xenofóbicos, por conta de sotaque e uma característica ou outra. Sim, a base é racial!"

Ela ainda sugeriu que Narizinho tomasse mais cuidado com o que fala nas redes sociais. "Tome cuidado com os seus tuítes, tome cuidado com a vida das pessoas, porque a gente não é obrigada a ter que engolir calada brincadeirinha sem graça", afirmou. "A internet tem lei, sim. É ação e reação."

Na tarde desta sexta-feira, Lumena voltou ao assunto em novo vídeo. Ela contou que foi procurada por Narizinho, que teria se justificado dizendo: "Eu achei vocês parecidas e resolvi expressar essa minha opinião".

"É exatamente esse o problema, quando a gente resolve expressar as nossas opiniões sem o mínimo de cautela", reclamou a ex-BBB. "Não consigo me furtar dessa naturalidade dela em comparar duas pessoas pretas. Isso aí é fruto de um processo muito longo cuja base é racial, sim, que tenta colocar a gente em uma narrativa única."

"Isso reforça estigma, reforça estereótipos, reforça padrões que a gente está tentando quebrar", explicou. "A gente está tentando evidenciar que pessoas negras são complexas, diversas, têm subjetividade, humanidade, singularidade. Nem toda mulher negra vai ser igual, bebê."

A DJ baiana, que foi anunciada no elenco da próxima temporada do reality De Férias com o Ex Caribe, na MTV, concluiu dizendo que esse assunto tem deixado ela muito estressada. "Eu tenho me posicionado muito pouco sobre questões raciais porque não consigo ser superficial, como vocês já sabem", lamentou.