SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Amber Heard, 36, reapareceu nesta sexta-feira (30) em Palma de Mallorca, Espanha, depois de ter desaparecido por alguns meses após perder em junho o processo por difamação movido pelo ex-marido Johnny Depp, 59. Ela estava acompanhada da filha de um ano e da namorada Bianca Butti.

Segundo o Page Six, Heard foi vista feliz brincando com a filha em um balanço, caminhando com ela e com um grupo de amigos curtindo a cidade europeia. Não está claro por quanto tempo ela ficará na Europa.

A atriz deve US$ 8,35 milhões (cerca de R$ 45 milhões) ao ex-marido por danos compensatórios e punitivos. A atriz fez um pedido de anulação do julgamento, mas foi rejeitado pelo juiz. A advogada de Heard revelou que a atriz em entrevista ao programa Today, do canal de televisão NBC.

Heard vendeu discretamente em agosto uma mansão no deserto de Yucca Valley complexo no deserto da Califórnia por US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões). O TMZ conversou com o novo dono da casa e confirmou que as negociações foram feitas por uma equipe da atriz.

No entanto, a falta de dinheiro para pagar Depp não impediu que a atriz de passar boa parte do verão nos Hamptons -destino favorito de ricos e famosos nos Estados Unidos. Depois, ela viaou a Israel, onde foi vista de férias com uma amiga, a jornalista britânica Eve Barlow, que foi expulsa do tribunal por tuitar ao vivo informações sobre o julgamento de Depp.