SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guy Fieri é a estrela de US$ 80 milhões da Food Network, valor equivalente a mais de R$430 mi. A fortuna do apresentador de "Lanchonetes Clássicas com Guy Fieri" e "Cozinha à la Fieri'' é uma das maiores do canal televisivo especializado em gastronomia e entretenimento.

Fieri é muito ativo nas redes sociais. Seja no TikTok, vibrando em um show de rock, ou no Instagram simulando pôsteres de filmes. Seu amor por filmes e cultura pop é tanto que virou tema de seu novo programa na Food Network , "Guy's Ultimate Game Night", lançado no início deste mês.

A atração combina sua cultura pop com sua experiência culinária, em uma competição de comida maluca com participação de celebridades.

E desde que Fieri ganhou a segunda temporada de "Food Network Star" em 2006, sua estrela alcançou grandes alturas. Hoje, ele apresenta seis de seus próprios programas na Food Network e é a estrela mais bem paga da rede, segundo a Variety, que fez uma entrevista com o apresentador.

A conversa incluiu diversos temas. Guy relembrou de quando foi o terceiro chef celebridade a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Para comemorar, Fieri teve um show de rock completo.

"Eles disseram: 'Onde você quer almoçar depois da sua estrela?' E eu disse: 'O que é um almoço? Não quero a porr. de um almoço. Eu quero um show'", disse.