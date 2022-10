SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor Bruno Luperi fez uma alteração em uma cena do último capítulo de "Pantanal". Na versão original de 1990, escrita por seu avô Benedito Ruy Barbosa, os filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira) davam uma salva de tiros no velório do fazendeiro.

Isso não acontecerá agora. Em vez de disparos, Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto) e José Lucas de Nada (Irandhir Santos) vão tocar berrantes juntos em uma chalana, enquanto carregam o corpo do pai.

A sugestão da alteração foi feita pelo ator Irandhir Santos e acatada por Luperi.

Segundo integrantes do elenco, a mudança surgiu como um contraponto à política armamentista defendida pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). A intenção seria a de não exaltar o uso de armas.

Além disso, de acordo com pessoas ouvidas pela coluna, seria muito mais fiel à história colocar os filhos de José Leôncio tocando berrante juntos, como um símbolo de tudo que viveram com o pai, do que disparando tiros para o alto.

Sucesso na faixa das 21h da Globo, "Pantanal" chega ao fim no próximo dia 7. A trama será substituída por "Travessia", de Gloria Perez.