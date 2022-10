SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estrela pop britânica Dua Lipa, 27, foi flagrada em um encontro com o comediante sul-africano Trevor Noah, na última quarta-feira (28). Eles foram vistos em um jantar íntimo no restaurante caribenho Miss Lily's, no East Village de Nova York.

Uma fonte disse ao Page Six que o lugar foi escolhido por Noah e que Lipa estava apaixonada, embora eles ainda estejam no estágio inicial de se conhecer. Outra pessoa disse à publicação que a cantora e o comediante não são oficialmente um casal.

Depois do encontro, eles foram vistos andando, se abraçando e trocando beijos. A fonte disse ao Page Six que Noah foi um cavalheiro a noite inteira e que eles foram embora para casa separados.

Apesar de Lipa e Noah não terem assumido o romance, os fãs estão shipando o casal. "O Trevor Noah começou a namorar com a Dua Lipa e largou o emprego. Acho que sentiu que era o auge dele e não tá errado", comentou uma internauta no Twitter.

Outros fãs elogiaram a escolha da cantora. "Eu 100% entendo a Dua Lipa porque o Trevor Noah é um cara bom, engraçado e bonito", escreveu outro usuário da rede social. "Dua Lipa e Trevor Noah é o casal que eu não sei qual dos dois tem mais sorte", tuitou um internauta.

Enquanto outro não estava muito interessado no novo relacionamento da cantora, mas em novas músicas. "Espero que a Dua Lipa esteja mesmo namorando esse Trevor porque das duas uma, se der certo ela fica feliz e se der errado teremos músicas muito boas."