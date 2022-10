SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "No começo era difícil as pessoas aceitarem que uma mulher mais velha pudesse se relacionar com um menino mais novo. Foi um choque e teve muita confusão. Mas, honestamente, hoje minha saúde mental está maravilhosa". É assim que a modelo Schynaider Moura, 34, explica o turbilhão de emoções pelo qual passou quando resolveu revelar ao Brasil que ela e o filho do Faustão, João Guilherme Silva, 18, eram um casal.

"Falavam coisas negativas na internet. Mas vi que é só saber separar o que importa", afirma ela, que garante que as críticas não abalaram o namoro e o casal até ganhou seguidores. "Vejo muitas mulheres se inspirarem em mim, recebo textões de algumas dizendo que perderam a oportunidade de seguir o coração e de outras que têm uma relação parecida com a minha e estão felizes", diz.

Segundo a modelo, João tem uma cabeça muito madura apesar dos 16 anos a menos. E a ideia de ambos é deixar que a vida os leve sem pressa. "Estamos curtindo um dia após o outro e não sentimos pressão de nenhuma parte para casar ou ter filhos. Mas eu sei que o João gostaria de ser pai", avalia a modelo, mãe de três meninas de um antigo casamento. "Com a maternidade eu sou bem tranquila, considero um presente de Deus, mas nesse momento isso não passa pela minha cabeça", explica.

Com João Guilherme desde janeiro, Schynaider conta como foi o dia em que conheceu o sogro, Faustão. Admiradora do apresentador pela TV, ela reforça que depois do contato mais próximo ficou "ainda mais fã". "É uma família espetacular, e o Faustão é maravilhoso, generoso de coração, brincalhão e divertido", comenta. Ela explica que chegou "com o coração aberto, mas um pouco ansiosa" no primeiro encontro familiar.

Desde o dia 17 de janeiro que João Guilherme trabalha com o pai no palco do programa deles na Band. Mas engana-se quem pensa que Schynaider sente ciúme do namorado com as bailarinas, marca registrada das atrações de Fausto Silva. "Nosso namoro é tranquilo e o ciúme é zero. Aliás, o admiro profissionalmente também."

Enquanto João trabalha com o pai, a top model desde os 13 anos e natural de Teresina (PI) leva a vida como influenciadora digital no Brasil após voltar dos Estados Unidos no meio da pandemia. Ela considera esse ramo mais tentador no momento em que os desfiles em passarelas seguem mais escassos. Mas diz que continua fazendo campanhas publicitárias, revistas e editoriais. "Ainda não tenho planos do que fazer no futuro, mas acredito em destino e nas oportunidades que ele te dá."