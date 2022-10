SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Holanda da década de 1930, três amigos testemunham um assassinato, viram suspeitos e vão atrás do verdadeiro culpado. Essa é a premissa de "Amsterdam", uma das principais estreias que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, dia 6.

Dirigido pelo americano David O. Russell, de "Trapaça" e "O Lado Bom da Vida", o filme tem chamado a atenção pelo elenco com estrelas de Hollywood. O trio protagonista é formado por Christian Bale, que já foi Batman, John David Washington, de "Tenet", e Margot Robbie, que vai interpretar a Barbie no longa homônimo que tem causado frisson na internet. Também aparecem nomes como Robert de Niro, Michael Shannon, Anya Taylor-Joy, Rami Malek e até Taylor Swift.

Quem também gera expectativas entre os cinéfilos antes mesmo da estreia de seus filmes é o estúdio A24, que virou um tipo de grife. Nesta semana, emplaca nas telonas "Morte Morte Morte". Segundo trabalho da atriz holandesa Halina Reijn na direção, o terror com tons de sarcasmo quer fazer uma crítica ao uso exacerbado das redes sociais pela geração Z ao seguir jovens que inventam uma brincadeira que acaba em matança.

No cardápio nacional, "Os Suburbanos" é adaptado aos cinemas após seis temporadas da série, protagonizada por Rodrigo Sant'anna e Babu Santana. Na comédia, um pagodeiro da periferia sonha em ser um cantor famoso e, na busca pelo sucesso, acaba se envolvendo em vários problemas.

Completam a agenda a comédia romântica "Mais que Amigos, Friends", estrelada por um casal gay, e a animação "As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda". Conheça cada estreia a seguir.

*

Amsterdam

Um médico, uma enfermeira e um advogado são amigos que testemunham um assassinato e se tornam suspeitos do crime. Eles tentam investigar o caso para se proteger. O longa é ambientado na Holanda dos anos 1930 e tem no elenco nomes como Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Roberto de Niro, Rami Malek, Chris Rock e a cantora Taylor Swift.

Estados Unidos, 2022. Direção: David O. Russell. Com: Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale. 16 anos

As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda

Acidentalmente, o arqueólogo Tadeo desperta um feitiço antigo que coloca em perigo a vida dos amigos. Com a ajuda de seu cachorro e de algumas múmias, ele entra numa aventura para colocar fim na maldição. A animação espanhola é o terceiro longa da franquia iniciada em 2012.

Espanha, 2022. Direção: Enrique Gato. Com: Michelle Jenner, Oscar Barberán e Luisa Posada. Livre

Mais que Amigos, Friends

A comédia romântica foge do padrão hollywoodiano do gênero e cria uma trama com personagens LGBTQIA+. O par apaixonado é formado por dois homens ?um deles é curador de um museu de Nova York, que conhece na balada um advogado machista.

EUA, 2022. Direção: Nicholas Stoller. Com: Billy Eichner, Luke MacFarlane e Monica Raymund. 16 anos

Morte Morte Morte

Um grupo de jovens ricos organiza uma festa em uma mansão remota e se desafia a brincar de um jogo. Nele, uma pessoa é sorteada para ser o assassino, enquanto os outros devem evitar ser pegos. Até que a brincadeira começa a dar errado, e os amigos começam a ser mortos de verdade ?a questão, agora, é descobrir quem está fazendo isso.

Estados Unidos, 2022. Direção: Halina Reijn. Com: Amandla Stenberg, Maria Bakalova e Rachel Sennott. 16 anos

Os Suburbanos - O Filme

A adaptação da série homônima comandada por Rodrigo Sant'anna acompanha Jefinho, que sonha em se tornar um cantor de pagode. Ele tenta emplacar um hit para alavancar a carreira ao mesmo tempo em que limpa a piscina do dono de uma gravadora, se envolve com a mulher do patrão e descobre que será pai.

Brasil, 2022. Direção: Luciano Sabino. Com: Rodrigo Sant'anna, Carla Cristina Cardoso e Babu Santana. 14 anos