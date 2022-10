Agência Brasil - Banner eleições 2022

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O último debate do segundo turno entre os candidatos à presidência da República Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), na Globo, já tem data e horário. O encontro vai acontecer na sexta-feira, dia 28 de outubro, às 21h30.

A reportagem procurou a assessoria da Globo para saber sobre uma possível mudança no horário após uma reunião com representantes dos candidatos nesta quarta-feira (5).

"A TV Globo vai realizar os debates entre candidatos aos governos dos estados que terão segundo turno no dia 27 de outubro, com início previsto para as 22h. Já o debate entre os candidatos à Presidência da República acontecerá no dia 28 de outubro, com previsão de início às 21h30", diz a nota.

O confronto final entre Lula e Bolsonaro será dois dias antes da eleição no domingo (30). Já se sabe que o debate terá duas horas de duração. Os representantes dos candidatos voltam a se reunir na semana que vem para a definirem as regras do confronto.

No primeiro turno, o debate entre os candidatos à presidência da República teve a duração de 3 horas e 20 minutos e rendeu à Globo a sua maior audiência no horário desde fevereiro de 2005 no âmbito nacional.O encontro registrou 25 pontos na prévia de audiência do PNT, Painel Nacional de TV, da Kantar Ibope Média, que mensura as 15 regiões metropolitanas de maior consumo do país. Isso significa, em média, 17,8 milhões de pessoas. Além de Lula e Bolsonaro, participaram Ciro Gomes (PDT), Felipe D'Ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).