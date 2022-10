SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ano de 2008, a atriz Giovanna Ewbank, 36, fazia apenas o seu segundo trabalho na Globo, na pele de Sharon, uma garota de programa que trabalhava em uma agência. Por conta disso, o figurino quase sempre era mais sensual do que o das outras personagens. E foi justamente num dia em que ela vestia uma roupa mais curta que conta ter sofrido um assédio dentro da Globo.

"Lembro que estava andando no corredor para ir gravar e tinha um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um short curtíssimo, [ele] foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor na frente de todo mundo e falou: 'Tá boa, hein?'. Imediatamente fui para o camarim e comecei a chorar", lembrou ela em papo com Fernanda Paes Leme e Deborah Secco no podcast Quem Pode, Pod.

Sem saber como lidar com a situação na ocasião, Ewbank diz ter perguntado para algumas colegas de elenco sobre que medida ela deveria tomar, mas que foi desencorajada a contar para a chefia. "'Cara, não faz nada! Ele é muito fod* e você vai se dar mal'", teriam dito as colegas.

A atriz e apresentadora explica que se essa situação tivesse acontecido nos dias de hoje tudo seria diferente. "Na época eu não achava que era assédio. Senti um desconforto, mas [disse:] 'Ah não, não é assédio'", concluiu Ewbank.