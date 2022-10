SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Claudia Raia, 55, deixa a barriga de quatro meses de gestação à mostra em ensaio para a Harper's Bazaar, divulgado pela revista em sua edição digital nesta quinta-feira (5). Na capa, ela aparece apenas um casaco bege e um colar, cobrindo as partes íntimas estrategicamente com as mãos.

À publicação, ela contou como a gravidez, apesar de desejada, acabou sendo uma surpresa. É que, no final de 2021, ela realizou uma fertilização in vitro com óvulos que havia congelado aos 48 anos, mas a tentativa não deu certo. "Justamente por causa da fertilização, fiz todo esse processo de estimulação hormonal", relembrou.

Na época, a médica alertou que ela deveria tomar cuidado porque esse processo poderia fazer com que ela engravidasse de forma natural. Como já estava na menopausa, ela não levou a recomendação a sério. "Ao fazer o teste da farmácia, quando li 'grávida', falei: 'tá errado'. Duvidei, de tanto ouvir que não era possível", afirmou.

Ela também contou que não está tendo enjoos e não quer parar seus projetos por muito tempo, preparando-se para amamentar nos bastidores se for preciso, como com os filhos anteriores. Esse é seu primeiro filho com Jarbas Homem de Mello, 53, mas ela já é mãe de Enzo, 25, e Sophia, 19, do casamento com Edson Celulari, 64.

Aliás, muitas pessoas apontam que ela foi a responsável por popularizar esses nomes, que desde então entraram nas listas de mais populares para crianças no Brasil. Sem saber ainda o sexo do bebê, ela não revelou o nome do futuro rebento, mas disse que ele seguiria a tradição. "Só consigo dizer que o nome continuará a saga italiana", adiantou.