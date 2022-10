SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dira Paes participou hoje do "Mais Você" (TV Globo) e, durante a entrevista, precisou acalmar o filho caçula. Martim, de 6 anos, ficou aos prantos durante o programa ao vivo porque queria falar com a mãe.

A atriz de 53 anos falava sobre os bastidores do casamento de Filó e Zé Leôncio (Marcos Palmeira) em "Pantanal" (TV Globo), quando a criança começou a chorar ao fundo.

Ela, então, chamou o pequeno para tentar consolá-lo. Ele se aproximou e, entre lágrimas, deu um abraço na mãe."Não pode chorar. Sem chorar. Pronto, gente", disse ela, mas logo pediu licença para tentar tranquilizá-lo.

Ana Maria Braga reagiu chamando o comercial, mas a atriz logo voltou e explicou a situação.

"Já dei beijinho. Era carência de mãe, que está aqui em cima e não pode falar. Aí ele não sabia porque não podia falar comigo. Mas já está aqui em cima e está tudo certo", disse Paes à audiência.

Após o intervalo, a apresentadora elogiou a postura de Dira.

"Eu acredito tanto em programa ao vivo e eu gosto tanto de fazer essa função aqui. Você me deu um presente, porque com o Martim entrando aí e você sendo a mãe agora, o seu olhar muda. É tão bonito ver isso", disse Ana Maria.

"Ele queria saber por que não podia me ver e por que estavam prendendo ele. Aí ele estava revoltado porque não estavam deixando. Mas agora já entendeu, está ótimo aqui. É gato me querendo, é filho me querendo", brincou a artista.

Minutos antes, o gato dela também "invadiu" a entrevista ao subir na mesa e quase derrubar a câmera."Ele queria só pegar mesmo. Saber 'por que não?', 'por que não posso?'. Está todo mundo carente da Dirinha aqui", completou a atriz.

"Obrigada, Martim, por ter aparecido por aí. Você deu um afago no meu coração de mãe e avó", disse Ana Maria Braga.

Além de Martim, Dira também é mãe de Inácio, de 14 anos.

Durante o programa, Dira contou que só usou vestido de noiva na ficção, já que não se casou "com véu e grinalda" com o companheiro, o cineasta Pablo Baião, de 44 anos. Eles estão juntos há 16 anos.

Ana Maria Braga questionou o motivo de Dira nunca ter se casado na vida real.

"Me dá uma aflição, porque desde que eu ouvi que em time que está ganhando não se mexe, eu morro de medo de casar e desandar", afirmou a atriz.

"Nos batizados dos meus filhos, eu me senti noiva também. Só que o Inácio fala: 'Cadê a aliança? Cadê o vestido?'. Ele tem o desejo de nos ver casando. E eu acho curioso isso. Mas eu já me sinto realizada", concluiu.